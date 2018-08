Essam El Hadary è il portiere più anziano ad aver giocato titolare ad un Mondiale all’età di 45 anni e per lui è arrivato il momento di lasciare l’Egitto

Essam El Hadary è stato per anni l’ultima linea di difesa dell’Egitto raggiungendo grandi traguardi, in particolare nelle competizioni internazionali africane. Il portiere al Mondiale di Russia 2018 ha coronato il sogno di raggiungere il record di più anziano estremo difensore a giocare titolare in Coppa del Mondo all’età di 45 anni ma ora è arrivato il momento di lasciare la Nazionale dei Faraoni.

«Dopo 22 anni, quattro mesi e 12 giorni, questo è il momento migliore per attaccare i miei guanti al chiodo», ha scritto ieri El Hadary sul proprio profilo Facebook. Il portiere ha esordito con l’Egitto nel 1996 e ha sottolineato di essere «molto orgoglioso di avere giocato in 159 partite internazionali». L’estremo difensore ha raggiunto il record di anzianità il 25 giugno scorso nella partita contro l’Arabia Saudita nella fase ai gironi. El Hadary con la sua Nazionale ha vinto tre Coppe D’Africa consecutive e sebbene lascerà i Faraoni continuerà a giocare nel suo club di appartenenza, gli egiziani dell’Ismaili.