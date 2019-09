Eto’o: «Mourinho all’Inter ha creato una famiglia. Quella volta a Londra…»

Samuel Eto’o ricorda con piacere le imprese di José Mourinho e della sua Inter nella stagione del Triplete

Samuel Eto’o e José Mourinho si sono incontrati oggi nel corso di un evento organizzato da LiveScore in Spagna. Ecco le parole dell’attaccante sull’allenatore del Triplete dell’Inter.

«Ricordo che quando con l’Inter andammo a Stamford Bridge, dove lui era stato tanti anni, ci disse: “Dovete vincere per voi, ma soprattutto per me”. Segnai io e quando rientrammo nello spogliatoio ci dicemmo: “Non ci ferma più nessuno”. E così è stato. E il merito è del fatto che Mourinho aveva creato una famiglia».