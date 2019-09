Eto’o senza dubbi: «Sono il miglior calciatore africano»

Dopo l’annuncio del ritiro, Eto’o torna a parlare della sua carriera da calciatore e del suo ruolo nel Camerun. Le sue parole

Qualche giorno fa Samuel Eto’o ha dato l’addio al calcio giocato, scatenando mille reazioni e dimostrazioni d’affetto da parte di tutto il mondo del pallone. Lo stesso ex attaccante è voluto ritornare su una fase ben precisa della sua carriera, quella giocata con la maglia del Camerun. Le sue parole RFI

«Il Camerun deve vincere di più. Il Camerun è il Brasile dell’Africa. Ho fatto di tutto per migliorare le relazioni tra lo Stato del Camerun e la Confederazione calcistica africana. Sono un giocatore unico. Devo avere il mio posto. Sono il migliore in Africa. Me lo sono conquistato negli stadi, è un dato di fatto. Altri lo sanno e devono accettarlo. Qualcun altro verrà e farà meglio di me. So di non essere eterno»