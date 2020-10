Eto’o sicuro: «Tecnici bravi come Mourinho non ce ne sono in giro»

Samuel Eto’o ha parlato al sito russo Sport24.ru dell’esperienza all’Inter con Josè Mourinho. Le sue parole

«Il mio ultimo club è stato il Qatar SK. Quindi ho deciso di restare qui. Il Qatar è fantastico ed è un posto molto sicuro. Questo è un paese in cui puoi assolutamente vivere. Buon cibo, sicurezza, clima, grandi spiagge, bella gente. Mourinho è un allenatore speciale. Non ce ne sono più come lui. Pertanto, si chiama ‘Special One’. Assolutamente meritato. L’Inter è il club più grande d’Italia. È logico che in un club del genere Mourinho abbia vinto la Champions League»