Euro 2020, dalla Francia sicuri: «Deschamps vicino alle dimissioni, qualcosa si è rotto»

L’ex calciatore francese Jeremy Rothen ha rivelato che Didier Deschamps sarebbe vicinissimo alle dimissioni da c.t. della Francia

Jeremy Rothen, ex calciatore francese e ora opinionista di RMC Sport, ha rivelato che l’esperienza di Didier Deschamps sulla panchina della Francia sarebbe ormai ai titoli di coda.

«Penso che Deschamps non sia lontano dal dare le dimissioni, e lo dico per l’approccio alla competizione, per come ha gestito i giocatori, anche a livello tattico. Penso che qualcosa si sia rotto. Avrà la forza di reinventarsi e accettare questo fallimento? Non gli piace perdere, avrà difficoltà a superarlo. Se arriverà a dirsi che c’è un piccolo raggio di sole per riportare la Francia a vincere, non si arrenderà. Ma a mio avviso non è lontano dal lasciare. Sono quasi dieci anni che fa il commissario tecnico e penso che sia rimasto estremamente deluso dai messaggi che i giocatori gli hanno mandato».