Euro 2020, imbarazzo in Francia: parte inno Albania, ma è quello di Andorra – VIDEO

Incredibile allo Stade Saint-Denis, teatro del match tra Francia e Albania valido per le qualificazioni ad Euro 2020.

Al momento dell’inno nazionale degli ospiti è partito quello dell’Andorra. Nervosismo e imbarazzo tra i giocatori albanesi, che si sono rifiutati di giocare se non fosse partito quello giusto. Lo speaker peggiora le cose, chiedendo scusa “all’Armenia”.

Kick-off delayed in the France-Albania game after the wrong anthem was played for Albania. Suggestions it may have been Andorra’s. Albania refused to play until the correct anthem had been played.#FrancevAlbania #FRAALBpic.twitter.com/t38xEeFtEV

