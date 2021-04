Euro 2020, rose allargate a 26 convocati: le ultime

L’Esecutivo UEFA sarebbe pronto ad allargare le rose delle Nazionali a Euro 2020 a 26 convocati

Novità importante per quanto riguarda Euro 2020, competizione che andrà in scena quest’estate dall’11 giugno all’11 luglio. Come riferito da Sky Sport, ogni commissario tecnico potrà portare fino a 26 giocatori nella propria Nazionale, con il numero allargato rispetto ai 23 iniziali.

L’UEFA dovrebbe ufficializzare questa decisione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scongiurare eventuali rischi a competizione in corso di eventuali focolai Covid che metterebbero a serio rischio l’epilogo della manifestazione.