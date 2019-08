Euro 2021, Israele-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Bertolini

Qualificazioni Euro 2021 femminile, le formazioni ufficiali di Israele-Italia. Bertolini sceglie la coppia Girelli-Giacinti per l’attacco

Israele e Italia femminile sono pronte a darsi battaglia per il match valevole per le qualificazioni all‘Europeo in programma nel 2021. Di seguito le scelte ufficiali di Milena Bertolini e di Brustein:

Israele (4-2-3-1): A. Cohen; Sofer, Barkai, Sade, Nakav; Awad, Sendel; Efraim, V. Cohen, Goor; Beck. A disposizione: Rubin, Sofer, David, Schulmann, Avital, Abo Shanab, Shimrich, Shtainshnaidor, Elinav. CT: Brustein

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti. A disposizione: Durante, Baldi, Rosucci, Caruso, Sabatino, Marinelli, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Bonfantini, Tucceri Cimini. Ct: Bertolini