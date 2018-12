Terza competizione europea in arrivo. Dal 2021 arriva l’Europa League 2, la terza competizione europea per club. E’ ufficiale

Arriva la terza competizione europea per club: è ufficiale! Giornata storica per il mondo del calcio con il presidente della UefaCeferin che, riunito a Dublino con il Comitato esecutivo dell’Uefa per il sorteggio degli Europei, ha annunciato l’introduzione del Var in Champions League a partire dagli ottavi di finale che andranno in scena tra un paio di mesi, e ha annunciato anche il ritorno della terza competizione europea per club, momentaneamente chiamata con il nome di EuropaLeague 2, partire dal 2021. La UEL2, nella struttura, rispecchierà le coppe europee già esistenti. Nel 1999-2000 è stata eliminata la Coppa delle Coppe, la coppa che permetteva ai club vincitori della Coppa Nazionale (per l’Italia partecipava la vincente della Coppa Italia) di andare in Europa.

Saranno 32 le squadre a partecipare alla coppa: le squadre saranno suddivise in otto gruppi da quattro squadre. A seguire, ottavi, quarti, semifinali e finale. Un ulteriore turno sarà giocato prima degli ottavi tra le seconde squadre dei gruppi e le terze classificate nei gironi di Europa League. La vincente sarà promossa in Europa League, un po’ come accade con la formazione vincitrice dell’Europa League che potrà accedere alla prossima Champions League. Le gare saranno 141 e verranno disputate nella giornate di giovedì: alle 16.30 (nuovo orario), alle 19 e alle 21. La Champions League continuerà a disputarsi il martedì e il mercoledì, mentre l’Europa League e la nuova competizione si disputeranno il giovedì. Le finali di tutte le competizioni per club si disputeranno la stessa settimana: mercoledì (nuova competizione), giovedì (Europa League) e sabato (Champions League).