Europa League: ecco gli arbitri per Lazio e Roma

Xavier Estrada Fernández dirigerà la sfida tra giallorossi e Istanbul Basaksehir. Il polacco Daniel Stefanski, invece, quella dei biancocelesti

Sono stati svelati i due fischietti designati per dirigere le due gare di Europa League di Lazio e Roma. Sarà l’arbitro spagnolo Xavier Estrada Fernández a dirigere il match tra giallorossi e Istanbul Basaksehir, in programma per giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico.

Daniel Stefanski, invece, è stato scelto per la partita tra Cluj e Lazio, in programma sempre giovedì alle 18.55 in Romania.