Europa League, vittoria Mainz. Astana-Young Boys 0-0

Negli anticipi di Europa League, la squadra tedesca vince in terra azera. Pareggio a reti bianche tra Astana e Young Boys

Il Mainz ingrana la marcia e salta momentaneamente al primo posto del girone C di Europa League. I tedeschi espugnano il campo del Gabala (Azerbaijan) per 3-2. Una vittoria arrivata in rimonta per la squadra di Martin Schmidt: al vantaggio di Muto nel primo tempo, avevano replicato gli azeri ad inizio ripresa con Gurbanov (rigore) e Zenjov. Dopo, reti decisive di Cordoba e Oztunali per i ‘Nullfunfer’ tedeschi. Gabala ultimo con zero punti nel girone dopo due sconfitte in due gare.

RETI BIANCHE – Pareggio per 0-0 in Kazakistan nell’altro anticipo giocato tra Astana e Young Boys, partita valevole per il gruppo B. Le due squadre guadagnano così il primo punto in classifica dopo le sconfitte subite rispettivamente contro Apoel Nicosia e Olympiacos nella prima gara.