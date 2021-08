Europa League, Moreno vince il premio come miglior giocatore della passata edizione

L’attaccante del Villarreal, Gerard Moreno, è stato nominato Calciatore della Stagione 2020/21 di UEFA Europa League. Il 29enne è arrivato davanti i due calciatori del Manchester United, Bruno Fernandes ed Edinson Cavani, aggiudicandosi la quinta edizione del premio. Il vincitore è stato annunciato durante il sorteggio di Istanbul per la fase a gironi di UEFA Europa League.

Miglior marcatore della Liga nelle ultime due stagioni, Gerard Moreno ha mostrato tutto il suo repertorio nel palcoscenico europeo segnando sette gol e cinque assist in 12 partite di Europa League aggiudicandosi la classifica marcatori della competizione e vincendo la coppa col Villarreal – primo importante successo europeo del club.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw

