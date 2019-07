Europei Under 19, tra poco si inizia. L’Italia sfida il Portogallo al debutto

Europei Under 19, due giorni e la competizione avrà il suo inizio. L’Italia, reduce dall’argento dell’anno scorso, esordisce col Portogallo

Sta per iniziare l’Europeo Under 19, in cui l’Italia sarà direttamente coinvolta. È la quinta competizione che riguarda gli azzurri, dopo i Mondiali femminili, i Mondiali Under 20, e gli Europei Under 17 e 21. L’anno scorso la squadra, guidata da Kean e Zaniolo, guadagnò il secondo posto venendo sconfitta solo in finale dal Portogallo.

Gli stessi lusitani saranno la prima avversaria della selezione, che intanto ha raggiunto la sede della kermesse ovvero l’Armenia. Proprio i padroni di casa saranno opponenti dell’Italia sabato 20 luglio, non prima della sfida alla Spagna in programma nella giornata di mercoledì.