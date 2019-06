Europei Under 21 2019, Italia-Polonia: streaming e probabili formazioni

Italia-Polonia Under 21: Azzurrini protagonisti nello scontro al vertice del Girone A nella 2ª giornata della fase finale degli Europei 2019

Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio superato l’ostacolo Spagna al debutto, affrontano la Polonia di Czeslaw Michniewicz nella sfida al vertice della 2ª giornata del Girone A. Nel primo turno i polacchi hanno superato a sorpresa per 3-2 il Belgio, per cui come l’Italia hanno 3 punti in classifica. Italia-Polonia Under 21: la partita si disputerà la sera di mercoledì 19 giugno alle ore 21.00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Il secondo impegno dell’Italia Under 21 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 con collegamento a partire dalle ore 20.30. Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca della partita degli Azzurrini su Rai Radio1.

Italia Under 21-Polonia Under 21

Competizione: Europei Under 21 2019

Quando: mercoledì 19 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: Rai Radio1

Stadio: Renato Dall’Ara (Bologna)



Le probabili formazioni

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Lo. Pellegrini, Mandragora, Barella; Orsolini, Cutrone, Chiesa. Ct. Di Biagio

POLONIA UNDER 21 (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski. Ct. Michniewicz