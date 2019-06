Europei Under 21, l’Italia si qualifica se…: le combinazioni verso la semifinale dopo la battuta d’arresto con la Polonia

Dal sogno di qualificarsi per le semifinali con un turno d’anticipo all’incubo eliminazione. La sfortunata sconfitta maturata ieri sera a Bologna conto la Polonia ha inevitabilmente complicato i piani dell’Italia Under 21 agli Europei di categoria. E, ora, il destino non è più nelle sole mani dei ragazzi di Di Biagio.

Che, intanto, sabato nell’ultimo turno della fase a gironi dovranno necessariamente vincere contro il Belgio già eliminato. E poi sperare in un risultato favorevole tra Polonia e Spagna. Ovvero in una vittoria delle Furie Rosse (i polacchi con un punto sarebbero aritmeticamente primi), ma con una o due reti di scarto (dalle tre in poi, scavalcherebbero l’Italia nella differenza reti degli scontri diretti). Solo così gli azzurrini si potrebbero imporre nel girone. Con un occhio alla complicata ma non impossibile eventualità di una qualificazione da migliore seconda dei tre raggruppamenti…