Everton, la risposta di Kean allo striscione contro il razzismo – VIDEO

I tifosi dell’Everton hanno scelto il volto di Moise Kean per lo striscione esibito dalla curva nel corso dell’ultimo match. Il giocatore ha ringraziato i supporter per il bel gesto.

Ecco le parole di Kean: «Ciao, fans! Grazie per lo striscione. E’ un messaggio veramente importante, ci tenevo a ringraziarvi». Di seguito lo striscione esposto dai Toffees.

💙 | No to racism. No al razzismo. #AllTogetherNow

👏 | A message of thanks from Moise Kean after today’s gesture from the Everton family. 💙#notoracism #noalrazzismo #AllTogetherNow @kickitout pic.twitter.com/DXCsiN4Pdi

— Everton (@Everton) September 28, 2019