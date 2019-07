Evra assicura: «La Juve ha paura dell’Inter e a Lukaku dico che…»

Patrice Evra si è raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: il terzino francese ha detto la sua su Serie A e calciomercato

Lunga intervista da parte della Gazzetta dello Sport a Patrice Evra, ex terzino bianconero. Il calciatore francese ha parlato della nuova Serie A e di alcuni spunti di calciomercato. Le sue parole.

LUKAKU – «Juve o Inter? Io direi sempre la Juventus! Però devo affermare una cosa: se a Torino c’è un avversario di cui hanno davvero paura questo non è il Napoli, ma l’Inter. E quest’anno con un allenatore eccellente come Conte la lotta per lo scudetto sarà affascinante».