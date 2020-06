Fa Cup in TV oggi, il programma del 28 giugno: in campo l’Arsenal, big match tra Leicester e Chelsea. Alle 19.30 il Manchester City

È tornato il calcio inglese, ma soprattutto è tornata la magia della FA Cup. In Inghilterra non si perde tempo e si torna nuovamente in campo con la competizione più interessante: alle 14.00 ci sarà l’Arsenal, mentre alle 17.00 super sfida tra Leicester e Chelsea. Alle 19.30 in campo il City di Guardiola.

Il programma completo del 28 giugno:

14.00 Sheffield United-Arsenal – DAZN

17.00 Leicester-Chelsea – DAZN

19.30 Newcastle-Manchester City – DAZN