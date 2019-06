Fabian Ruiz incanta con la Spagna agli Europei Under 21, Giuntoli gongola: quanto vale ora il centrocampista del Napoli

Fabian Ruiz e l’arte di impressionare. Una dote che al 23enne iberico di certo non manca. Che vesta la casacca azzurra del Napoli piuttosto che quella roja della Spagna, con cui sta disputando gli Europei Under 21. Con successo, visto che gli iberici sono in semifinale ed il centrocampista sta offrendo prestazioni da sogno.

Come ieri sera, quando ha preso per mano la Spagna nel decisivo successo ai danni della Polonia con una rete e due clamorosi legni colpiti. L’ennesima convincente prova che ha già visto impennarsi il suo valore: meno di un anno fa Giuntoli lo acquistò per 30 milioni dal Betis, ora secondo transermarkt ne vale ben 50.