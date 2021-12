Fabiani: «Futuro societario? Credo che ci sia una proposta in essere»

Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di DAZN anche del futuro societario della Salernitana: le sue parole

FUTURO SOCIETARIO – «Mi sembra di aver capito tra le righe che da qui al 31 c’è tempo di cedere la società. Mi è sembrato di capire che c’è una proposta in essere che potrebbe materializzarsi entro il 31, se così non dovesse essere veranno prese in considerazione altre iniziative, che potrebbero essere la deroga o meno. Oggi non si è deciso nulla in merito se non che c’è una proposta che è in piedi. Mi sembra di averlo capito da qualche dichiarazione di un esponente autorevole che stava al consiglio federale».