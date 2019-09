Faggiano, ds Parma: «Lazio agguerrita domenica, dobbiamo fare punti»

Le parole del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano

Il ds del Parma Daniele Faggiano è intervenuto su TMW Radio durante la trasmissione ‘TestaCoda’, ecco le sue dichiarazioni: «Il Cagliari è stato bravo a sfruttare delle nostre disattenzioni. Non ci dobbiamo piacere e basta, dobbiamo fare punti. Al Parma non basta essere al 100%, deve sempre avere una condizione sul 150%. Nnon voglio fare polemica però si potrebbe stare più attenti. Si potrebbe trovare lo stesso orario per tutti, anche se alle tv non piace tanto. Bisogna dire che era caldo anche per la Juventus e il Cagliari”.

CAMPIONATO – «La partita di oggi contro il Cluj conta poco, conta che ha perso con la Spal e domenica verranno agguerriti. Avrei preferito una vittoria dei biancocelesti per trovarli più tranquilli all’Olimpico».

GERVINHO – «Dipende da lui, non dipende dall’allenamento. Lui sta sempre sul pezzo, oggi era già alle 9,30 in palestra: non molla mai. Qualche volta ha delle marcature troppo strette. Karamoh? Dobbiamo fargli capire che può diventare un giocatore importante. Per fare questo lavoro bisogna rispettare le regole, passione e voglia di stare in un gruppo. Ha 20 anni, è un ragazzo comunque per bene».