Faggiano: «I tifosi meritano un finale di stagione differente»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Napoli. Le sue parole.

«Finale di stagione negativo? Siamo tutti dispiaciuti. Da me alla società allo staff. I tifosi meritano un finale diverso e anche noi lo meritiamo».

MERCATO – «Queste partite indicative per il mercato? Sono partite particolari in periodi particolari. La squadra contro Inter e Roma non meritava di perdere, oggi affrontiamo il Napoli che è una grande squadra e speriamo di fare bene».