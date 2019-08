Falcao Galatasaray, comunicato ufficiale sulle trattative col Monaco

Galatasaray in cerca della stretta finale per Radamel Falcao: annunciato l’inizio delle trattative ufficiali col Monaco

Il Galatasaray esce allo scoperto per Radamel Falcao. I turchi hanno ammesso con un comunicato di essere in trattativa col Monaco per il colombiano.

«Sono iniziati i negoziati ufficiali con il calciatore e il club AS Monaco FC per il trasferimento del calciatore professionista Radamel Falcao García Zárate nel nostro club», questo il tweet del club giallorosso.