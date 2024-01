FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della 22a giornata: Henrikh Mkhitaryan

Razionalmente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Henrikh Mkhitaryan

RICETTA PER UN PERFETTO CENTROCAMPISTA DEL FANTACALCIO.

Ingredienti e preparazione:

Prendete un’ex seconda punta / trequartista, invecchiato di 35 anni, coltivato in terre armene.

Arretratelo di una 15a di metri.

Mettetegli dentro la testa un’intelligenza calcistica fuori dal comune e sopra la testa i capelli di Pandev.

Dategli la maglia dell’ Inter numero 22.

numero 22. Riscaldatelo bene, fino a fargli prendere le sembianze di Pippo Franco.

Per gustarlo a pieno senza disperdere l’aroma delicato, seguite i seguenti passaggi:

1) Non fatelo più segnare dalla 4a giornata.

2) Consegnategli a gennaio una Supercoppa, vinta a casa di CR7.

3) Ancora gasato, fatelo subito giocare al rientro in Italia.

4) Servitelo senza spezie troppo forti da coprirne il gusto, come la Barella o il Calhanoglu.

Accompagnate il tutto con un buon vino di melograno

…e bonus appetito!