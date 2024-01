CONSIGLI FANTACALCIO: la 21a giornata di Serie A

Tutti i consigli per i fantallenatori sulla 21esima giornata del campionato di Serie A. I giocatori da schierare

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O anche pareggiare, non ci fa così schifo.

ROMA – VERONA

sabato 20/01, ore 18.00, DAZN

Terremoto Mourinho. Ora vale tutto e il contrario di tutto. Crediamo che De Rossi possa fare un grande lavoro, ma il suolo a Trigoria ci metterà un bel po’ ad assestarsi.

A proposito di terreni pericolosi, a Verona stanno cercando di aggrapparsi ovunque pur di levarsi dal pantano retrocessione e sembrano avere le forze necessarie.

Sarà un match di enorme interesse mediatico che i giallorossi proprio non possono sbagliare.

Il fantacalcista logico

Rilancia Pellegrini, senza ragionarci nemmeno troppo: si aspetta una fusione stile Gohan-Trunks, tra il capitano e il suo nuovo allenatore, romani e romanisti nelle ossa.

Il fantacalcista intuitivo

È ispirato da Suslov, che gioca ormai con continuità e da quattro gare non ha saltato nemmeno un minuto. Brevilineo e con un mancino delizioso, se lo immagina vincente (probabilmente solo lui) in una sfida a distanza con Dybala.

Il fantacalcista eccessivo

Perchè non Belotti? Il Gallo ha condiviso con De Rossi l’emozione della vittoria europea, quando quest’ultimo si era aggregato allo staff di Mancini. E il mister dicono sia un tipo romantico…

UDINESE – MILAN

sabato 20/01, ore 20.45, DAZN / Sky

Due squadre che si stanno divertendo, che osano, propongono, giocano. Partita eccitante e godibile, ci auguriamo. L’Udinese ha un assoluto bisogno di punti, quasi quanto Icardi di un materasso nuovo. E senza uscire troppo dal discorso, siamo certi che il Milan, soddisfatto delle sue ultime performance, non voglia interrompere sul più bello…

Il fantacalcista logico

Schiera con decisione Leao, definitivamente convinto dagli EXPECTED BONUS di giornata.

Il fantacalcista intuitivo

Vede in Samardzic un professionista esemplare. Juve, Napoli, poi di nuovo Juve, poi rilancio Napoli… intanto lui è ancora agli ordini di Cioffi, che non sembra intenzionato ad anticipare la tragedia di non averlo più a disposizione.

Il fantacalcista eccessivo

Nonostante non sia stata finora la miglior stagione della carriera di Calabria, il fantacalcista eccessivo ritiene sia arrivata la partita giusta per la svolta: tutti gli altri hanno avuto il loro momento, chi più, chi meno, e ora, da buon capitano che mette sempre davanti i compagni, deciderà di prendersi lui la scena.

FROSINONE – CAGLIARI

domenica 21/01, ore 12.30, DAZN /Sky

A Frosinone sono tutti parecchio preoccupati: il trend dell’ultimo periodo è da film horror. Piogge di gol incassati e squadra senza vita ormai da tempo. Urge risvegliarsi dall’incubo.

Viene però a fare visita il Cagliari, che in punta di piedi per non fare rumore e non disturbare, prenderebbe tre punticini e tornerebbe al traghetto veloce veloce.

È una partita fondamentale per entrambe, potrebbe spuntarla chi giocherà con più furbizia.

Il fantacalcista logico

Ritiene determinanti l’esperienza e la tecnica di Viola. Il vecchio bucaniere tatuato di cicatrici incuterà terrore a tutti quei ragazzetti pieni di social e creme per la pelle.

Il fantacalcista intuitivo

“ Cheddira un solo gol in tutto il girone d’andata?? Sembra impossibile, non so cheddire… so solo che sarà di nuovo protagonista, me lo sento!”

Il fantacalcista eccessivo

Se domenica gioca Bonifazi, quando nel girone d’andata col Bologna era sceso in campo un’unica volta a causa di un refuso sulla distinta dei titolari, lui, che l’aveva preso a 1 all’asta, lo schiera con soddisfazione.

EMPOLI – MONZA

domenica 21/01, ore 15.00, DAZN

Nei toscani, via Andreazzoli e dentro Nicola che senza dubbio avrà un impatto fin da subito in termini di atteggiamento e di approccio alla gara.

Monza reduce da uno scontro terrificante contro l’Inter, una mazzata sul campo, che sulle orecchie avrebbe fatto meno male.

Favorita nei pronostici la squadra di Palladino, ma una vittoria in scioltezza è altamente improbabile.

Il fantacalcista logico

Non ha dubbi su Caldirola: ok la media voto non eccezionale, ok l’inaspettata pochezza in termini di bonus, ma ragazzi, lo metterà in difficoltà l’attacco dell’Empoli che fa in media un gol ogni due partite?

Il fantacalcista intuitivo

Caprile ha dimostrato di saper parare i rigori e Pessina ha dimostrato di saperseli far parare…

Il fantacalcista eccessivo

È fantacalcisticamente innamorato del giovanissimo Vignato, ma prima di schierarlo si accerta sia di rientro dalla gita con la 4a C dello scientifico.

SALERNITANA – GENOA

domenica 21/01, ore 18.00, DAZN

La Salernitana nelle ultime otto gare ha incontrato tutte le prime della classe, Inter a parte. Un percorso più che impervio che la squadra di Inzaghi ha affrontato con decisione e orgoglio. Ora la salita sarà meno tosta, ma diventa necessario rifocillarsi con qualche punto fin da subito.

Il Genoa invece, è imbattuto da cinque turni, un buon passo per arrivare al traguardo salvezza.

Ci aspettiamo una bella sfida, nemmeno troppo bloccata.

Il fantacalcista logico

Non può evitare di mettere titolare Retegui, nonostante la sua razionalità non gli impedisca anche di recitare una preghierina al santo protettore delle ginocchia dei bomber oriundi, che esista oppure no.

Il fantacalcista intuitivo

Negli angoli dimenticati della sua rosa si ritrova Zanoli, colpo di mercato messo a segno da quell’anziano volpone di Sabatini, e lo schiera al volo.

Il fantacalcista eccessivo

Vede bene Kastanos, certo (chissà perchè) dei minuti che verranno concessi al trequartista cipriota, di rientro dall’infortunio. E poi quel cognome caldarrosteggiante gli fa simpatia.

LECCE – JUVENTUS

domenica 21/01, ore 20.45, DAZN

Partita che a priori sembra già decisa, in campo potrebbe riservare qualche sorpresa.

Il Lecce non ha granchè da perdere, e proverà a fare un regalo incredibile ai propri tifosi.

La Juventus chiaramente non è intenzionata a farsi incartare, ma mettere in fila una lunga serie di vittorie ha un costo in termini energetici che prima o poi va pagato. In ogni caso, ci aspettiamo un match elettrico.

Il fantacalcista logico

Una gara tirata, potrebbero fare la differenza i cambi a partita in corso, Milik è in un super momento e di fatto ha riposato nel turno precedente. Non fa una piega.

Il fantacalcista intuitivo

Ne è convinto: quel disciplinato di Kostic avrà dalla sua parte un cavallino indomabile come Gendrey, che sicuramente gli concederà qualche spazio di troppo!

Il fantacalcista eccessivo

Potrà mai schierare un attaccante che non si sa se gioca, che non segna da un biennio e che si trova contro la seconda difesa più forte del campionato? Sì, ebbene lo farà: schiererà Krstovic.

BOLOGNA – FIORENTINA, TORINO – LAZIO, SASSUOLO – NAPOLI, INTER – ATALANTA

rinviate a febbraio, rispettivamente: il 14, il 22, e le ultime due gare il 28

Il fantacalcista complottista

“Perché nessuno ci dice come mai per la Supercoppa hanno allargato a quattro squadre proprio quest’anno? E soprattutto, come mai nessuno ci spiega perché si chiama 6 politico? Perché non chiamarlo, che ne so, 6 morale? O 6 religioso? Ci sono forse interessi politici anche nel fantacalcio?! Vergogna!”