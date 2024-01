FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della 21a giornata: Rafael Leao

Scaramanticamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Rafael Leao.

Gli expected bonus della prossima giornata di Fantacalcio, il nostro consiglio è Rafael Leao del Milan. Di seguito il motivo del perchè puntare su di lui

Biografia

Rafael Alexandre da Conceicao Leao, nasce ad Almada, il 10 giugno 1999, da genitori probabilmente molto sorridenti. È un calciatore portoghese del fantacalcio, di ruolo attaccante.

Caratteristiche tecniche

Attaccante rapido, eccelle nel dribbling e nell’uno contro uno, tanto da attirare spesso il raddoppio dell’uomo e, ancora più spesso, il raddoppio delle imprecazioni dei fantacalcisti quando perde palla.

Carriera

Approda in migliaia di fantasquadre italiane nell’estate del 2023, venendo pagato nelle aste delle varie leghe una fraccata di crediti.

Segna tre gol nelle prime cinque giornate di campionato. Successivamente si incupisce, smarrendo un po’ del suo gioco brioso e un po’ di quel sorriso apparentemente ingenuo, e dopo poche settimane è vittima di infortunio.

Ritorna in campo il mese successivo, convocato per la partita contro il Monza, gioca e produce un +1, mettendo a referto un assist.

Critiche e accuse

Dopo il rientro dall’infortunio, scende in campo con continuità, segnando altre due reti, entrambe però nella competizione sbagliata. È infatti risaputo che la Coppa Italia interessa al fantacalcista come la dieta del digiuno intermittente interessa a Pierluigi Pardo.

Per tali ragioni viene criticato per la mancanza di bonus al fantacalcio, accusato di farlo pure apposta, forse a causa di quel sorrisetto percepito come irriverente.

Riceve quindi un invito, tramite il sito web Calcio News 24, che lo sprona ad una maggior prolificità nel campionato di Serie A proprio nei giorni precedenti la gara contro l’Udinese, squadra alla quale la fase difensiva sembra annoiare terribilmente, auspicando, in virtù di tale caratteristica avversaria, una secchia di bonus.