FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della 20a giornata: Hakan Calhanoglu

Orgogliosamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Hakan Calhanoglu.

La ventesima giornata di campionato ha lasciato molti spunti per tutti gli allenatori di Fantacalcio in giro per lo stivale. Ecco però chi è stato il leader tecnico di questo turno.

Ecco. Lo sapevo. Mannaggia a me!

Pronto?

Buongiorno Dottor Calhanoglu. Sì sono io. Mi dica.

Ma guardi, mi stavo occupando di… Certo, assolutamente. Finisco dopo.

Sì.

Ecco Dottore, ci tenevo a spiegarmi.

…no, ci mancherebbe. Le spiego subito. Vede, era una ragazzata, un meme innocuo, fatto anni fa, Lei era appena arrivato all’Inter, proprio quando altri campioni stavano per essere ceduti…

No, certamente di cattivo gusto, però vede…

Assolutamente, mi rendo conto.

Non succederà più.

Certo Dottore.

Sì, sto ascoltando.

Chiaro.

Guardi, la ringrazio per avere sollevato la questione. Si tratta di un malinteso. Vede, in molti a inizio anno ritenevano più probabile un rigorista come Lautaro…

No, assolutamente! È riconosciuta la sua abilità, direi anche oltre i confini nazionali, la sua reputazione la precede… No, si trattava piuttosto di una valutazione di gradi, diciamo così…

No, non intendevo quello! Dottore, non mi fraintenda, la prego!

No, non volevo alzare la voce.

Certo. Assolutamente.

Colpa mia, le chiedo scusa.

Sì.

Capisco cosa dice.

Ecco Dottore, però Lei comprenderà che c’erano da considerare diverse situazioni…

Beh, mi riferisco a Barella, eccezionale lo scorso anno, oppure a Mkhitaryan…

Mkhitaryan, Dottore.

È armeno.

Armenia, esatto.

In realtà ha un trascorso di tutto rispetto, ha giocato anche in Premier, nello United e…

No, non intendevo… Certo, non ci interessa il suo curriculum.

Sì. Ascolto.

Certo Dottore.

Non succederà più Dottore.

Me lo ricordo. Certo, me lo scrivo.

Sì.

Tutto chiaro.

Molto chiaro, sì.

La ringrazio Dottor Calhanoglu. Ha fatto bene a chiamarmi. Non mancherò. Buona giornata a Lei, e mi saluti tanto la sua Signora.