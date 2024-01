Oculatamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Szymon Zurkowski.

Chi è stato il migliore calciatore di questa giornata per il Fantacalcio? Una scelta molto semplice a questo giro, vista la sua tripletta. Ecco di chi si tratta.

Sono anni ormai che al mercato di riparazione i fantacalcisti si attivano come al rosario del mercoledì sera a casa della prozia. L’entusiasmo per questo incontro fantacalcistico è simile a quello percepito in sala d’attesa dal medico della mutua.

In questa sessione, i DS di Serie A non prendono nessuno perchè sono sempre tutti molto soddisfatti dei propri giocatori, anche chi è a -18 dalla zona salvezza. Gli allenatori parlano di lavoro, di stimoli, di responsabilità, anche se allenano pippe clamorose.

Insomma, il massimo delle operazioni sono prestiti e contro-prestiti, diritti di riscatti, scambi di figurine e merendine sottratte.

Questa eccitante atmosfera da mercatino di lana cotta si ripresenta ogni stagione, già dai tempi in cui DAZN ancora non era al vertice della hit parade delle bestemmie.

Ma ecco che nel gennaio 2024 irrompe nel panorama calcistico italiano il centrocampista polacco Szymon Zurkowski.

Rientra all’Empoli e va in gol alla prima apparizione.

Nella seconda uscita, da titolare, è autore di una tripletta.

È il finimondo. Il delirio.

I media lo esaltano, i social impazziscono.

I fantacalcisti sono travolti dal panico.

Succede di tutto: c’è chi somatizza, chi complotta, chi prega, chi svende. Partono un’infinità di iniziative, collettive e individuali: ricerche online, studi proiettivi, raccolte dati, tesi universitarie, gruppi di auto-aiuto. Tutti volenterosi nel dare il proprio contributo, desiderosi di offrire supporto alla comunità fantacalcistica, e allo stesso tempo da essa farsi supportare.

Tutte commoventi manifestazioni di umanità ed empatia.

Tutti tentativi lodevoli. E illusori.

Perchè purtroppo la verità è un’altra.

Il fatto è che non ci sono regole e non ci sono consigli.

In realtà siamo tutti sulla stessa barca, perchè nessuno sa come fare di fronte a un evento inimmaginabile.

Nessuno è pronto per tutto questo.

C’è un buon giocatore nel mercato di riparazione. Che il cielo ci aiuti.