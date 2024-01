FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della 21a giornata: Rui Patricio

Sfacciatamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Rui Patricio

Chi è stato il peggiore dell’ultima giornata di fantacalcio: ecco la maglia nera di giornata per i malus.

-Signore, prego, è il suo turno.

-Salve. Volevo restituire un prodotto difettoso.

-Certo. Di cosa si tratta?

-Eccolo, l’ho acquistato solo pochi mesi fa, credo sia ancora in garanzia. È il Patricio-Rui, versione 20.24.

-Ah, ok, strano, è un bel prodotto per rapporto qualità/prezzo.

-Guardi, mi aspettavo prestazioni migliori, glielo dico sinceramente. Però mi trovavo molto bene col vecchio sistema operativo: lo SpecialOne.

-C’è stato un aggiornamento di recente.

-Sì, appunto. Questo DDR non mi convince, l’hanno lanciato sul mercato troppo in fretta secondo me.

-Capisco. Quindi, quale difetto ha ora il Patricio-Rui?

-Eh. In pratica non para.

-Può essere più specifico? Mi serve per compilare la pratica.

-Sì, ecco, non para i tiri da oltre 30 metri, centrali.

-Ok. Bene. Desidera quindi restituirlo?

-Sì, vorrei vedere quali altri prodotti avete in negozio.

-Quello che è rimasto è tutto esposto. Purtroppo questo è un prodotto che si esaurisce già in estate, nei mesi successivi rimane davvero poca scelta.

-Ah. Quindi, cosa potete propormi?

-Allora, vediamo un po’… Ci è rimasto il Turati80, poi abbiamo ancora il Guillermo che è un prodotto ottimo fabbricato in Messico, ma di questo non è più attiva l’assistenza tecnica, quindi noi consigliamo di acquistarlo insieme al Costil. Infine, c’è questo che è arrivato da pochissimo, consegnato a fine dicembre, il Maduka-Okoye, prodotto in Nigeria.

-Davvero non avete altro?!

-Come le dicevo, è una tipologia di prodotto molto richiesta…

-Mi restituisca immediatamente il Patricio-Rui. É perfetto così. Grazie.