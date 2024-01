FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della 20a giornata: Romelu Lukaku

Impietosamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Romelu Lukaku

È la notte di una domenica di gennaio inoltrato, e l’inverno sembra pieno di forze.

Sono nel letto, sotto il mio piumone spesso.

A me piace l’inverno. Mi piace quando fuori fa freddo e io sono al caldo, avvolto dal profumo delle lenzuola appena cambiate e della camomilla sul comodino.

Di solito è così, e io mi addormento in un attimo.

Ma stanotte non riesco a prendere sonno e non riesco a scaldarmi, perché il freddo è dentro di me.

Il mio cuore è stato spezzato.

Romelu.

Perché l’hai fatto?

Di nuovo…

Sì, le prime volte ho pianto. Ho urlato. Ero fuori di me, lo ammetto, ma poi ho capito che può capitare. Il nostro rapporto è all’inizio, dobbiamo conoscerci, dobbiamo crescere.

Tu soprattutto devi crescere.

Romelu, non sei più un ragazzino.

Il fascino delle grandi, lo comprendo. Sono ammalianti, lo so, mettono in soggezione.

Ma non puoi caderci ogni volta. Sempre. Non è possibile!

Io adesso non ti credo più. Come posso farlo?

Basta un loro sguardo, un mezzo occhiolino e tu non capisci più niente.

E ti dimentichi di noi. Ti dimentichi di me.

Lo sai, a me piacciono le piccole cose, sono quelle a rendermi felice. Certo, mi piacciono i tuoi gol, e ti adoro le poche volte che mi riempi di assist. Ma mi piace anche quando mi porti a vedere un 7 pieno, Romelu. Alle volte basta poco. Invece niente, è più forte di te! Arriva una grande, passa, nemmeno ti sorride magari e tu le cadi ai piedi! Non ce la faccio più!

Doveva essere la nostra serata…

E invece mi hai lasciato solo. A piangere.

Romelu…

Non lo so se ce la faccio a continuare così.

È dura per me, e non me lo merito.

Con te è tutto troppo difficile. Ho bisogno di riflettere, devo capire quello che mi fa stare bene, perché io così sto troppo male.

Voglio che mi lasci stare per qualche giorno.

…ah, e sappi che mi ha riscritto Petagna. Domani ci vediamo.