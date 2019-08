Fassone: «Prendere Bonucci un errore. Sentivo le difficoltà economiche»

Milan, Marco Fassone parla a ruota libera sulla sua esperienza rossonera: «Bonucci? Prenderlo un errore. Vicini a Belotti»

L’ex amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha parlato durante la trasmissione di calciomercato di Sportitalia. Ecco tutte le confessioni del dirigente sulla sua esperienza:

«Prendere Bonucci fu un errore. Prima dell’acquisto di Leo abbiamo fatto otto-nove acquisti e nella strategia c’era l’intenzione di costruire una rosa per il 4-3-3 di Montella. I difensori centrali li avevamo già fatti, ci mancava la punta. Invece si scelse di ridurre la quota per l’attaccante e di destinarli ad un leader come Leo. Mirabelli aveva messo al primo posto della lista l’arrivo di una punta, un top da affiancare ad Andre Silva. Ne avevamo molti vicini, tra cui Belotti. Ero onorato e orgoglioso. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile, per riportare entusiasmo nel progetto. Strada facendo si percepiva che c’erano difficoltà finanziarie, ma non immaginavo finisse così».