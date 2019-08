Fazio Roma, Petrachi: «Ecco il motivo del rinnovo»

Il difensore della Roma, Fazio, ha rinnovato quest’oggi il suo contratto fino al 2021: il ds Petrachi ha spiegato il motivo

Nella giornata di oggi, la Roma ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Federico Fazio fino al 2021. Nel comunicato sono state pubblicate anche le parole del ds Gianluca Petrachi che ha spiegato così il rinnovo del difensore: «Fazio rappresenta un giocatore fondamentale per la nostra rosa, per questo motivo il suo rinnovo ci rende estremamente soddisfatti».

«Puntiamo molto sulle sue qualità e sulla sua esperienza, elementi importanti anche per la crescita dei nostri calciatori più giovani. Federico sarà una guida per la nostra difesa e per i nostri ragazzi».