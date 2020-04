Felipe Melo ironico su De Boer: «Capisce tantissimo, troppo forte…»

Felipe Melo ha ancora il dente avvelenato per via dei trascorsi poco piacevoli all’Inter durante la gestione De Boer

Intervistato nel corso di una diretta Instagram dalla Gazzetta dello Sport, Felipe Melo ha criticato apertamente Frank de Boer, suo allenatore ai tempi dell’Inter.

«All’Inter il primo anno bene, mentre il secondo anno poi è arrivato quello olandese che capisce tantissimo, troppo forte… Cosa non funzionò con de Boer? Lui non parlava neanche italiano. Arrivava e non si capiva cosa diceva. Ma parla italiano, impara qualcosa piuttosto. Io ho cercato di rispettarlo, imparare qualcosa da lui e dal suo staff. Era una sua scelta non portarmi nelle partite, io ero un po’ giù, mi allenavo tantissimo. Poi è andato via lui ed è arrivato Pioli e ho cominciato subito a giocare, la mia ultima partita lì infatti l’ho giocata. Ho dimostrato sul campo che potevo ancora giocare».