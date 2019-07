Fenerbahce Ozil, il club turco non proverà l’assalto: il motivo

Fenerbahce Ozil, il club turco smentisce l’interessamento per Mesut Ozil: spiega il motivo attraverso un comunicato ufficiale

Il Fenerbahce abbandona la pista che porta a Mesut Ozil. La società turca lo ha comunicato con una nota ufficiale smentendo la possibilità di imbastire una trattativa per portare il giocatore dell’Arsenal ad Instanbul.

Ecco il comunicato: «Nelle ultime settimane. Mesut Ozil è stato accostato al cub, che sente di dover chiarire la situazione. Mesut Ozil rappresenta con successo il nostro Paese all’esterno che tuttavia non ha nessun contatto con il giocatore. La trattativa, nelle attuali condizioni economiche, non è sostenibile per entrambe le parti».