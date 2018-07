Ferrero svela la novità: «L’Inter vuole Praet, ci piace Defrel»

I nerazzurri tentano di scambiare Praet con Eder, la rivelazione del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero

Estate rovente di calciomercato, anche la seconda settimana di luglio si apre all’insegna delle novità. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato protagonista di un’intervista con Il Secolo XIX nella quale ha rivelato diverse importanti novità di calciomercato, senza dimenticare di fare un bilancio di quanto fatto fin qui dalla socieàt blucerchiata. Queste le sue parole sui nuovi acquisti e sulle trattative sfumate: «Jankto è fortissimo, Colley dicono tutti che è forte, avrei voluto regalare ai tifosi il giovane La Gumina ma sappiamo com’è andata. In ogni caso il nostro mercato non è finito e dobbiamo giocarci bene la sostituzione di Torreira».

Ferrero parla di Dennis Praet: «Praet? Voglio fare di tutto per tenerlo. E a meno che non paghino la clausola, come detto vorrei provare a tenerlo perché una mediana con un regista forte. Cessione di Zapata? Prenderemo uno forte, questo è sicuro. Al momento ci piace Defrel della Roma, che seguiamo già dall’anno scorso, vedremo se con i giallorossi si potrà ipotizzare un accordo. Altrimenti l’Inter continua a proporci Eder nell’affare Praet, ma io sono contrario alle minestre riscaldate. Sono comunque contento che le altre società abbiano alzato l’asticella io rosico ancora per l’anno scorso. Quest’anno vorrei togliermela qualche soddisfazione».