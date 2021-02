Ferrero Palermo, Guzzetta: «Potrebbe fare come Lotito e De Laurentiis»

Il commercialista Castrenze Guzzetta ha fatto chiarezza sull’interesse di Massimo Ferrero nei confronti del Palermo: le sue parole

Il commercialista Castrenze Guzzetta (che assiste il presidente della Sampdoria nell’operazione Palermo) ha fatto chiarezza sull’interesse di Massimo Ferrero nei confronti del Palermo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Quelli che la Samp:

PALERMO E SAMPDORIA – «Oltre all’amore per la Sampdoria vuole dedicare un pezzo di cuore alla città di Palermo, che conosce molto bene per via dei trascorsi cinematografici. Al momento, però, l’attuale proprietà ci ha chiuso le porte. Se riuscirà ad acquisire il Palermo, Ferrero potrebbe adottare formule che gli permettano di gestire entrambe le società. Un po’ come fanno Lotito e De Laurentiis. Con il passare del tempo dovrà però prendere una decisione».

