Ferrero: «Ranieri resta alla Sampdoria. Ripartenza? L’importante è che tornino i tifosi»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega. Queste le parole del presidente blucerchiato riportate da TMW.

RIPARTENZA – «Stiamo valutando anche questo aspetto, l’importante è che facciano tornare il pubblico negli stadi, perché il patrimonio del calcio sono i tifosi».

RANIERI – «Aveva già un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno. Stiamo parlando per verificare se ci sono anche le possibilità di fare ancora un altro anno. Spalmare l’ingaggio? E’ una parola brutta, ci sederemo a un tavolo per trovare la soluzione migliore per la nostra amata Sampdoria. Ranieri ha dimostrato di amare questi colori. Adesso me ne vado qualche giorno con la mia famiglia, a mente lucida – al mio ritorno – ci sediamo perché voglio fare un campionato diverso. Ho sofferto troppo».