La promessa di Ferrero: «Se vinciamo con la Juve mi faccio i capelli come Nainggolan»

Le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a poche ore dalla gara con la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Irrefrenabile Massimo Ferrero! Il presidente della Sampdoria ha parlato a Radio 1 Sport raccontando le sue sensazioni in vista della sfida con la Juventus ma ha parlato anche del dissequestro dei suoi beni: «Questa non è una vittoria e non è una sconfitta. Sono state fatte delle indagini e sono dispiaciuto per la mia signora e per quello che ha dovuto passare. CdA della Sampdoria? Sarà rinnovato, voglio dare un segnale importante. Sono un presidente molto serio ma anche bizzarro e la Sampdoria è la mia vita. Sto rilanciando il club e voglio ringraziare i tifosi che mi offendono tutte le settimane».

Prosegue Ferrero facendo una promessa: «Sono un uomo che ha tanti capelli, sono sempre stato un capellone, ma se vinciamo contro i bianconeri me li taglio tutti. Mi faccio i capelli come Nainggolan». Chiosa su Inter-Napoli: «Non voglio essere frainteso, ma il calcio è spettacolo e lo spettacolo non si ferma mai. Devono fare gli stadi con le celle di sicurezza e se un ultrà non si comporta come deve, deve essere rinchiuso e buttata via la chiave. Il razzismo non ci deve essere, le persone devono essere arrestate».

