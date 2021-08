Thorsby Atalanta, Ferrero avverte: «Io non svendo, al massimo vendo»

Calciomercato Sampdoria, tifosi preoccupati. Ferrero nicchia su Thorsby verso l’Atalanta e replica: le dichiarazioni del presidente blucerchiato

L’addio di Jakub Jankto per sei milioni di euro, la trattativa impostata con l’Atalanta per Morten Thorsby (nuovamente una valutazione intorno ai sei milioni di euro), sono questi i più recenti movimenti di mercato che hanno preoccupato i tifosi della Sampdoria.

Massimo Ferrero, a quanto riporta Il Secolo XIX, ha sottolineato di non essere a conoscenza di una trattativa per Thorsby a quelle cifre: «Di questa cosa non so niente ma so che di sicuro non svendo nessuno, al massimo vendo e c’è una bella differenza».

