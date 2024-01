Giacomo Ferri: «La difesa del Toro: Buongiorno molto forte, Djidji giocatore prezioso»

Giacomo Ferri, ex difensore del Torino, ha parlato della stagione sin qui dei granata al Corriere della Sera

IL MOMENTO DEL TORO – «La squadra sta vivendo una fase positiva. La classifica è buona e non è impossibile scalare qualche posizione. Il Torino poteva anche avere qualche punto in più, ma penso che ogni partita del nostro campionato sia complicata. C’è chi denigra la Serie A ma, secondo me, è il torneo di livello generale più alto insieme alla Premier League inglese».

MILINKOVIC-SAVIC – «Milinkovkic-Savic è un portiere importante. Ha fatto qualche errore, vero, ma fa parte del gioco. Il ruolo dell’estremo difensore è più complicato rispetto agli altri perché, se sbaglia lui, tutti se lo ricordano per molto tempo e questo influenza i giudizi. Il serbo, però, è cresciuto moltissimo e sta compiendo parate importanti che hanno permesso alla squadra di conquistare qualche punto in più».

BUONGIORNO – «In questo momento lui e Scalvini sono i più forti difensori centrali italiani, a mio avviso. Da tifoso mi auguro che possa rimanere in granata a lungo. Però sento che piace a tanti e il presidente Cairo prima o poi sarà chiamato a fare valutazioni di tipo economico».

L’IMPORTANZA DI DJIDJI – «Lui lo sarebbe per qualsiasi squadra, viste le sue caratteristiche molto particolari e difficili da reperire sul mercato. Ha forza esplosiva, sa marcare bene, ma sa anche difendere la profondità. Giocatore prezioso».