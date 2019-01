Fifa 19, Emiliano Sala come Davide Astori: il prezzo della carta FUT è alle stelle dopo la sua scomparsa – FOTO

Dopo Davide Astori, la storia si ripete anche con Emiliano Sala. Il calciatore del Nantes, sparito dopo che l’aereo che doveva portarlo a Cardiff è scomparso dal radar, è al centro di una vergognosa speculazione nei suoi confronti. Con la sua scomparsa, il prezzo di Emiliano Sala su FIFA 19 è decollato ed è passato dai 500 crediti di poche ore fa agli attuali 6000-6500 crediti. Ma com’è possibile tutto ciò? Il rischio di non trovare più la carta del classe 90 per l’Ultimate Team è molto elevato e per questo motivo si è registrata un’impennata dei prezzi del giocatore su Fifa 19. Negli anni scorsi la stessa sorte era capitata anche a Davide Astori, ma in quel caso la EA Sports intervenne fissando il prezzo massimo del giocatore. Attualmente invece la EA Sports non ha preso nessuna decisione sebbene la situazione stia degenerando. Si aspetta quindi una tempestivo intervento dell’azienda.