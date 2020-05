FIGC, inviato il Protocollo gare al ministro Spadafora: i dettagli

La FIGC ha inviato il Protocollo gare al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: si attendono novità

Con un giorno di anticipo la FIGC ha inviato al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il Protocollo gare per la ripresa del campionato. Il documento utile a far riprendere le partite in Italia doveva essere inviato domani a Spadafora ma la FIGC è riuscita a spedirlo pochi minuti fa.

Si attendono, dunque, delle novità tra stasera e domattina. Il ministro dello Sport esaminerà il Protocollo e lo girerà al Comitato tecnico-scientifico per un ulteriore valutazione. La data da segnare in rosso sul calendario per scoprire il futuro del campionato è quella di giovedì 28 maggio, quando ci sarà la riunione tra Governo e mondo del calcio.