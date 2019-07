Filipe Luis è un nuovo giocatore del Flamengo: il comunicato

Dopo aver salutato l’Atletico Madrid, Filipe Luis riparte dal Flamengo: il comunicato ufficiale del club brasiliano

Filipe Luis torna in patria. Dopo aver passato gran parte della sua carriera in Europa, e in particolare aver vestito per otto anni la maglia dell’Atletico Madrid, il terzino torna in Brasile: ha infatti firmato un contratto con il Flamengo.

Il terzino ha firmato con i rossoneri fino al dicembre 2021, come si legge sul sito ufficiale del club brasiliano. Inizia dunque una nuova avventura per uno dei giocatori simbolo dei colchoneros.