Finale Europa League, Sarri guida il Chelsea nel derby inglese con l’Arsenal: caccia al titolo per convincere la Juve

Propone un bel calcio, ma non vince. Difficile per Maurizio Sarri scrollarsi di dosso una simile etichetta. Difficile, ma non impossibile. Soprattutto oggi, soprattutto questa sera. Quando il tecnico italiano guiderà il suo Chelsea nel derby inglese contro l’Arsenal nella finale di Europa League 2018/2019.

Non esiste occasione migliore, allora, per il tecnico che a Napoli ha regalato grande entusiasmo ma nessun trofeo. Quello che ancora manca alla sua bacheca, lui che per anni ha fatto la gavetta nelle categorie minori. E che, adesso, potrebbe avere la grande occasione con la Juventus. A maggior ragione in caso di successo questa sera. Il primo da inserire nel palmares personale.