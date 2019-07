Finale Mondiali femminili, è il grande giorno di Stati Uniti-Olanda – VIDEO

Finale Mondiali femminili, è il grande giorno di Stati Uniti-Olanda: fischio d’inizio alle ore 17 per l’ultimo atto di Francia 2019

Il giorno dei giorni, a Francia 2019, è finalmente arrivato. Questo pomeriggio, fischio d’inizio alle ore 17, scatterà infatti la finale del Mondiale femminile. Da una parte gli Stati Uniti accreditati del favore dei pronostici, dall’altra l’Olanda giustiziere dell’Italia nei quarti di finale.

Un ultimo atto che metterà in palio il trono iridato, dopo il terzo posto conquistato ieri dalla Svezia ad danni dell’Inghilterra. Una sfida presentata nella conferenza stampa della vigilia dall’americana Rapinoe, simbolo in campo come fuori della Nazionale a stelle e strisce.