Fiorentina, 6 sconfitte consecutive: come nell’anno del fallimento

Fiorentina sconfitta a Parma. Per i viola di Montella è la sesta sconfitta consecutiva: non accadeva dal 2005

Momento tragico in casa Fiorentina. L’esonero di Pioli non ha portato la scossa aspettata e ora i viola si giocano la permanenza in Serie A in un drammatico scontro diretto con il Genoa, allo stadio Franchi.

I viola di Montella, perdendo ieri a Parma, hanno collezionato la sesta vittoria consecutiva. Dopo il ko con la Juve, sono arrivati i ko con l’Atalanta (Coppa Italia), poi Sassuolo, Milan, Empoli e, appunto, Parma. Sei sconfitte consecutive non arrivavano dal 2001-02, con Bianchi e poi Chiarugi in panchina, e dal maggio del 2005, ovvero nelle ultime giornate del campionato che portò, poi, al fallimento del club.