Fiorentina, accordo con Dragowski: arriva il rinnovo

La Fiorentina ha trovato l’accordo con l’entourage del portiere Dragowski. L’estremo difensore è pronto al rinnovo

Non solo colpi in entrata per la Fiorentina! I viola hanno chiuso per Boateng e Lirola ma, secondo La Gazzetta dello Sport, hanno trovato anche l’intesa con l’entourage di Dragowski per il rinnovo del portiere.

L’estremo difensore rientrato dall’Empoli, dopo alcune titubanze, ha deciso di rimanere in viola e sarà titolare. I collaboratori di Commisso hanno trovato l’intesa per il prolungamento con adeguamento del contratto del portiere. Un problema in meno per i viola.