Fiorentina, l’allenatore dell’U18 sarà l’ex Alberto Aquilani

Fiorentina, l’allenatore dell’U18 sarà Alberto Aquilani: ecco l’annuncio social del club viola per la sua prima esperienza in panchina

Sarà Alberto Aquilani il nuovo allenatore dell’U18 della Fiorentina: lo annuncia il club viola in un post su Instagram. Per l’ex giocatore di Roma, Liverpool e Juventus ritirato lo scorso luglio questa sarà la prima esperienza assoluta in veste di allenatore.

Ecco le parole dell’ex centrale: «Si apre ufficialmente un nuovo capitolo della mia vita. Ringrazio la società per questa opportunità. Ho scelto e ho voluto fortemente l’incarico, con la convinzione di poter trasmettere ai miei nuovi ragazzi tutta l’esperienza accumulata negli anni di carriera».