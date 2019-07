Fiorentina, altro ritorno: ecco quale sarà il ruolo di Aquilani

Fiorentina, altro ritorno in vista: ecco quale sarà il ruolo di Alberto Aquilani nella nuova Viola di Commisso

Rocco Commisso sta compiendo un’autentica operazione nostalgia per far innamorare di nuovo i tifosi della Fiorentina. Dopo il corteggiamento per Batistuta, altro ritorno in vista per la Viola.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alberto Aquilani tornerà alla Fiorentina, come allenatore. Sì, perchè l’ex centrocampista viola (105 presenze e 15 goal nelle sue stagioni in viola), allenerà l’Under 18 della Fiorentina, nel neonato campionato di categoria.