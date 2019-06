Fiorentina, Amoruso: «Batistuta farà bene in qualsiasi ruolo»

L’ex viola Lorenzo Amoruso fotografa il momento della nuova Fiorentina di Rocco Commisso, tra conferme e speranze per il futuro

L’ex viola Lorenzo Amoruso a Radio Bruno spalanca le porte della Fiorentina a Batistuta. «Non so che ruolo potrebbe ricoprire, non ha competenze perché non ha mai avuto compiti operativi. Come figura istituzionale c’è Antognoni, forse gli farei fare il direttore tecnico ma tutti gli ex che hanno fatto grandi cose e sono nel cuore dei tifosi non possono che fare bene, in qualsiasi ruolo.

Bennacer? Un ottimo giocatore, ma è promesso al Genoa. La Fiorentina ha bisogno di quel tipo di giocatore, con dinamicità e visione. Può giocare anche tra le linee perché ha il passo per farlo».